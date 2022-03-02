Центробанк запретил выплату дивидендов за рубеж
Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ.
Регулятор отмечает, что российские компании могут принимать решение о выплате дивидендов «всем лицам, кроме нерезидентов». В то же время организациям предписано не списывать ценные бумаги со счетов зарубежных инвесторов.
Ранее СМИ сообщали, что Центробанк с 28 февраля запретил профессиональными участникам рынка передавать иностранным гражданам и юрлицам доходы по ценным бумагам эмитентов из РФ.
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