ЦБ запретил выводить из России более $5 тысяч в месяц
Центробанк РФ ввёл ограничение на сумму переводов за рубеж для нерезидентов из ряда стран. Как сообщает пресс-служба регулятора, без открытия счёта разрешено выводить не более $5 тысяч в месяц.
В сообщении говорится, что принятое решение не коснётся россиян, а также «подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ».
В ЦБ подчеркнули, что ограничения являются временными, они вводятся «для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности».
Ранее Центробанк разрешил российским компаниям принимать решение о выплате дивидендов «всем лицам, кроме нерезидентов».
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