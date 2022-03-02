ЦБ запретил выводить из России более $5 тысяч в месяц

Центробанк РФ ввёл ограничение на сумму переводов за рубеж для нерезидентов из ряда стран. Как сообщает пресс-служба регулятора, без открытия счёта разрешено выводить не более $5 тысяч в месяц.

США запретили операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ

В сообщении говорится, что принятое решение не коснётся россиян, а также «подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ».

В ЦБ подчеркнули, что ограничения являются временными, они вводятся «для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности».

Ранее Центробанк разрешил российским компаниям принимать решение о выплате дивидендов «всем лицам, кроме нерезидентов».

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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