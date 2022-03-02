ЦБ запретил выводить из России более $5 тысяч в месяц

В сообщении говорится, что принятое решение не коснётся россиян, а также «подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ».

В ЦБ подчеркнули, что ограничения являются временными, они вводятся «для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности».

Ранее Центробанк разрешил российским компаниям принимать решение о выплате дивидендов «всем лицам, кроме нерезидентов».