Пашинян пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не поставят в РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за продукцию, которую они не смогут поставить в Россию в связи с ограничениями. Об этом пишет РИА Новости.
«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — отметил политик.
По словам Пашиняна, республика реализует программы поддержки и субсидирования, если подлежащий экспорту урожай не будет поставлен, пишет RT.
Кроме того, премьер рассказал о проработке новых рынков сбыта. По его словам, несколько армянских бизнес-делегаций уже отправились за границу, а у Еревана есть конкретные предложения по закупке цветов, фруктов и овощей.
Ранее Россия ограничила ввоз из Армении цветов, плодоовощной продукции, косточковых плодов и винограда, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, Москва разрешила поставки живой рыбы и рыбопродукции только двум предприятиям из Армении.
