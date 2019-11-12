Назарбаев решил стать «голубем мира» вместо Лукашенко
Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН рассказал, почему первый президент Казахстана решил примирить Украину и Россию.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести личные переговоры президентов России и Украины на территории республики. По его словам, Владимир Зеленский уже дал свое согласие.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН в ответ на это предложение заявил, что Киев и Москва вряд ли выберут Назарбаева в качестве посредника для разрешения конфликта в Донбассе и урегулирования отношений между странами.
«Быть посредником всегда очень выгодно – это повышает статус человека, он становится выше тех людей, конфликт между которыми он пытается решить. Раньше этим хорошо пользовался Лукашенко – Белоруссия очень хорошо заработала на авиаперевозках, которые шли в отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Украиной, на продаже нефтепродуктов. Ничего удивительного нет в том, что Назарбаев тоже хочет быть посредником. Но не думаю, что его предложение будет принято, потому что таких посредников уже достаточно – и европейские представители, и Лукашенко. Встреча вообще зависит сейчас только от Украины, они должны провести развод войск, разминировать территории, согласовать для нормандской встречи дорожную карту»,- сказал Царев.
Тем временем Украина продолжает обвинять Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке государства, который длиться уже более 5 лет. Москва обвинения не признает.
Собеседник НСН отметил, что Зеленский готов будет встретиться с Владимиром Путиным при любых условиях.
«У украинской власти есть определенная проблема - существует только неформальное общение между Ермаком (советник Зеленского – прим. НСН) и определенными российскими чиновниками. На официальном уровне состоялись только звонки между Зеленским и Путиным. Получается, что у Зеленского нет прямого общения. Он как бы президент, но в "клуб президентов" его не включают. Для него такие встречи - это повышение его статуса и возможность решать вопросы напрямую, поэтому у меня нет сомнений, что Зеленский хочет встретиться с Путиным при любых условиях», - заключил экс-спикер парламента Новороссии.
Тем временем в Кремле ответили на предложение Нурсултана Назарбаева организовать встречу российского и украинского лидеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в Кремле высоко ценят усилия партнёров из Казахстана в сфере налаживания российско-украинских отношений. При этом он уточнил, что встреча глав государств должна быть тщательно подготовлена.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Кремле отреагировали на идею вернуть прежний пенсионный возраст
- Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского
- Соловьёва хотят засудить на Украине
- Самолет с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику после дозаправки
- В НАК сочли логичным изъятие имущества у друзей коррупционеров