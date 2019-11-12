Назарбаев решил стать «голубем мира» вместо Лукашенко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести личные переговоры президентов России и Украины на территории республики. По его словам, Владимир Зеленский уже дал свое согласие.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН в ответ на это предложение заявил, что Киев и Москва вряд ли выберут Назарбаева в качестве посредника для разрешения конфликта в Донбассе и урегулирования отношений между странами.

«Быть посредником всегда очень выгодно – это повышает статус человека, он становится выше тех людей, конфликт между которыми он пытается решить. Раньше этим хорошо пользовался Лукашенко – Белоруссия очень хорошо заработала на авиаперевозках, которые шли в отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Украиной, на продаже нефтепродуктов. Ничего удивительного нет в том, что Назарбаев тоже хочет быть посредником. Но не думаю, что его предложение будет принято, потому что таких посредников уже достаточно – и европейские представители, и Лукашенко. Встреча вообще зависит сейчас только от Украины, они должны провести развод войск, разминировать территории, согласовать для нормандской встречи дорожную карту»,- сказал Царев.