Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в Кремле признательны Назарбаеву, а также высоко ценят усилия партнёров из Казахстана в сфере налаживания российско-украинских отношений, пишут Дни.ру. Кроме того, он сообщил, что Путин выступает за восстановление отношений, однако уточнил, что в этом вопросе необходима взаимность со стороны Киева. Песков уточнил, что встреча глав государства должна быть тщательно подготовлена, отмечает «Свободная пресса».

Ранее НСН писала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает целесообразным публиковать стенограмму своих телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Украины подчеркнул, что такое обнародование информации может помешать процессу обмена пленными между странами, а также навредить замирению в Донбассе

