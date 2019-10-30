Путин прокомментировал визит Зеленского в Донбасс
Российский президент Владимир Путин оценил встречу лидера Украины Владимира Зеленского с националистами в поселке Золотое в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин заявил, что сам Зеленский на националиста не похож, но поставил под вопрос его способность с ними справиться. Также он отметил, что нужно задуматься правильную ли Зеленский выбрал форму для общения с людьми, которые отказываются исполнять его приказы.
В субботу, 26 октября Зеленский побывал в районе разведения сил у посёлка Золотое, где у него состоялся жёсткий разговор с представителями националистов, от которых он потребовал «убрать оружие».
После этого лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий (экс-командир нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) выпустил видеообращение, в котором предупредил Зеленского, что если он выдворит несколько десятков праворадикалов из Золотого, на их место придут тысячи других.
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