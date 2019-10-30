Путин прокомментировал визит Зеленского в Донбасс

В субботу, 26 октября Зеленский побывал в районе разведения сил у посёлка Золотое, где у него состоялся жёсткий разговор с представителями националистов, от которых он потребовал «убрать оружие».

После этого лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий (экс-командир нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело) выпустил видеообращение, в котором предупредил Зеленского, что если он выдворит несколько десятков праворадикалов из Золотого, на их место придут тысячи других.

