Партия Прилепина предложила референдумы по присоединению Донбасса и Приднестровья
Партия писателя Захара Прилепина «За правду» призывает провести референдум по самопровозглашённым республикам Донбасса и Приднестровью, по итогам которого предлагает признать их и включить в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой предвыборную программу политической организации.
Кроме того, движение Прилепина выступает за присоединение Абхазии и Южной Осетии к России по итогам референдумов, за построение Союзного государства с Белоруссией на базе общих органов власти, общего бюджета и единой валюты, говорится в материале.
Среди других пунктов программы партии «За правду» - запрет ЕГЭ, гарантии первого рабочего места для выпускников вузов, установление пенсионного возраста на уровне 60 лет.
Движение «За правду» было основано в конце 2019 года для участия в региональных выборах 2020 года и выборах в Госдуму в 2021 году. Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН назвал проект Прилепина партией-спойлером, высказав мнение, что 5%-ный барьер она не пройдёт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru