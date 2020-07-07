Партия Прилепина предложила референдумы по присоединению Донбасса и Приднестровья

Кроме того, движение Прилепина выступает за присоединение Абхазии и Южной Осетии к России по итогам референдумов, за построение Союзного государства с Белоруссией на базе общих органов власти, общего бюджета и единой валюты, говорится в материале.

Среди других пунктов программы партии «За правду» - запрет ЕГЭ, гарантии первого рабочего места для выпускников вузов, установление пенсионного возраста на уровне 60 лет.

Движение «За правду» было основано в конце 2019 года для участия в региональных выборах 2020 года и выборах в Госдуму в 2021 году. Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН назвал проект Прилепина партией-спойлером, высказав мнение, что 5%-ный барьер она не пройдёт.

