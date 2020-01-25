Царёв подвел итог работы Суркова по Донбассу
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН дал оценку действиям Суркова по решению конфликта на Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными об уходе помощника главы государства Владислава Суркова с госслужбы. Об этом Песков заявил РИА Новости.
«Каких-либо указов президента на этот счет нет», — отметил Песков.
О том, что Сурков ушел в отставку, сообщил в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков. Он объяснил уход Суркова сменой курса на украинском направлении.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отметил, что слухи об отставке помощника главы государства Владислава Суркова стали активно распространяться в связи с переходом в администрацию президента РФ Дмитрия Козака. Накануне президент России подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. Таким образом, количесво заместителей главы администрации президента Антона Вайно выросло до шести человек. Козак получил репутацию человека, способного эффективно решать сложные конфликты, например, в Приднестровье. С его назначением политологи связывают перезагрузку российско-украинских отношений.
«Я очень много и хорошо контактировал с Владиславом Юрьевичем по темам, связанным с Донбассом, с Украиной. Хочу сказать, что он очень много сделал. Даже если его личная позиция не совпадала с генеральной линией России, очень много для жителей Донбасса было сделано. Личная позиция Суркова была - максимально помочь людям. И часто его заслуги не были отмечены должным образом», - высказал сожаление Царёв.
Напомним, Владислав Сурков работал помощником главы государства с 2013 года. В его ведении были вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, также он занимался урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. До этого назначения Сурков с 2012 по 2013 годы возглавлял аппарат правительства РФ, с 2011 по 2012 годы являлся вице-премьером России. Также в период с 2004 по 2008 годы был помощником президента РФ.
Ранее российские политологи в эфире НСН объяснили возможное решение помощника президента РФ Владислава Суркова уйти в отставку. Так, было высказано несколько предположений: Сурков разочаровался в политике; Сурков создал новую точку входа для отношений с Украиной.
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