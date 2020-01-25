Царёв подвел итог работы Суркова по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными об уходе помощника главы государства Владислава Суркова с госслужбы. Об этом Песков заявил РИА Новости.

«Каких-либо указов президента на этот счет нет», — отметил Песков.

О том, что Сурков ушел в отставку, сообщил в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков. Он объяснил уход Суркова сменой курса на украинском направлении.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отметил, что слухи об отставке помощника главы государства Владислава Суркова стали активно распространяться в связи с переходом в администрацию президента РФ Дмитрия Козака. Накануне президент России подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. Таким образом, количесво заместителей главы администрации президента Антона Вайно выросло до шести человек. Козак получил репутацию человека, способного эффективно решать сложные конфликты, например, в Приднестровье. С его назначением политологи связывают перезагрузку российско-украинских отношений.



«Я очень много и хорошо контактировал с Владиславом Юрьевичем по темам, связанным с Донбассом, с Украиной. Хочу сказать, что он очень много сделал. Даже если его личная позиция не совпадала с генеральной линией России, очень много для жителей Донбасса было сделано. Личная позиция Суркова была - максимально помочь людям. И часто его заслуги не были отмечены должным образом», - высказал сожаление Царёв.