«Серый кардинал Кремля»: The Guardian включила Суркова в топ-10 мировых политиков
Советник президента России Владислав Сурков вошел в топ-10 мировых политиков, которые окажут самое большое влияние на формирование повестки 2020 года. Такое мнение на своих страницах опубликовала британская газета The Guardian, пишет URA.RU.
Авторы убеждены, что реальное влияние советника президента РФ выходит далеко за пределы его прописанной зоны ответственности – курирование вопросов, связанных с восточной Украиной. Эксперты называют его «серым кардиналом Кремля», искусным практиком политики пост-правды, который виртуозно умеет управлять информационными компаниями.
Ранее НСН сообщала, что участники переговоров в Елисейском дворце не могли сдержать эмоций во время встречи «нормандской четверки». С таким заявлением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков. Поего словам, «нервы сдали», в частности, у помощника президента России Владислава Суркова.
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