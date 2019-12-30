«Серый кардинал Кремля»: The Guardian включила Суркова в топ-10 мировых политиков

Авторы убеждены, что реальное влияние советника президента РФ выходит далеко за пределы его прописанной зоны ответственности – курирование вопросов, связанных с восточной Украиной. Эксперты называют его «серым кардиналом Кремля», искусным практиком политики пост-правды, который виртуозно умеет управлять информационными компаниями.

Ранее НСН сообщала, что участники переговоров в Елисейском дворце не могли сдержать эмоций во время встречи «нормандской четверки». С таким заявлением выступил глава МВД Украины Арсен Аваков. Поего словам, «нервы сдали», в частности, у помощника президента России Владислава Суркова.

