ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Отмечается, что в результате авиаудара израильской армии по Бейруту, который произошел 27 сентября, также погибли командующий Южным фронтом Али Керхи, несколько других командиров «Хезболлы» и дочь Насраллы Зейнаб.

По данным источника, ВВС Израиля с помощью точной разведки атаковали штаб-квартиру шиитского движения, которая находилась под жилым зданием в Бейруте.

При этом в «Хезболле» пока не подтвердили информации о смерти своего лидера.