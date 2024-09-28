ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Отмечается, что в результате авиаудара израильской армии по Бейруту, который произошел 27 сентября, также погибли командующий Южным фронтом Али Керхи, несколько других командиров «Хезболлы» и дочь Насраллы Зейнаб.

По данным источника, ВВС Израиля с помощью точной разведки атаковали штаб-квартиру шиитского движения, которая находилась под жилым зданием в Бейруте.

При этом в «Хезболле» пока не подтвердили информации о смерти своего лидера.

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Хасан Насралла был назначен генеральным секретарем организации в 1992 году после убийства предшественника.

27 сентября в результате ударов Израиля по пригороду Бейрута рухнули шесть зданий. Погибли минимум шесть человек, 91 получил ранения.

Ранее Израиль заявил о планах пресечения поставок оружия в Бейрут, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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