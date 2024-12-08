ЦАХАЛ: Танки Израиля вошли в буферную зону на границе с Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула свои силы в буферной зоне на границе с Сирией из-за угрозы проникновения сирийских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным источника, это было сделано для обеспечения безопасности ​​граждан Израиля и жителей поселений на Голанских высотах.

До этого о присутствии танкового подразделения армии Израиля вблизи сирийского города Эль-Кунейтра говорили издания «Maariv» и «The Times». Представители израильской армии подчеркнули, что ЦАХАЛ не вмешивается в ситуацию в Сирии. Однако издание «Maariv» передавало, что израильская артиллерия обстреляла район селения Барика на юге Сирии.

«Без сопротивления»: Военкоры сообщили о падении Дамаска

8 декабря российский военкор Юрий Котенок сообщил о падении столицы Сирии Дамаска. По его словам, сирийская армия не сопротивлялась атаке террористов. Известно, что президент страны Башар Асад покинул город.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия России в республике будет решаться новыми властями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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