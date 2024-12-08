ЦАХАЛ: Танки Израиля вошли в буферную зону на границе с Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула свои силы в буферной зоне на границе с Сирией из-за угрозы проникновения сирийских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным источника, это было сделано для обеспечения безопасности ​​граждан Израиля и жителей поселений на Голанских высотах.

До этого о присутствии танкового подразделения армии Израиля вблизи сирийского города Эль-Кунейтра говорили издания «Maariv» и «The Times». Представители израильской армии подчеркнули, что ЦАХАЛ не вмешивается в ситуацию в Сирии. Однако издание «Maariv» передавало, что израильская артиллерия обстреляла район селения Барика на юге Сирии.