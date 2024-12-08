Военкор Котенок: Сирийская армия без сопротивления сдала Дамаск

Сирийская армия сдала боевикам столицу республики Дамаск. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, правительственные войска сделали это «без особого сопротивления».

«Без сопротивления»: Военкоры сообщили о падении Дамаска

Военкор также сообщил, что вооруженные террористы смогли захватить ключевые объекты инфраструктуры в Дамаске, в том числе здания силовых структур, центрального телевидения и учреждений пенитенциарной системы.

Также известно, что президент Сирии Башар Асад покинул город.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН сказал, что силы оппозиции в Сирии хотят свержения режима Асада, в таком случае Россия потеряет союзника в лице республики.

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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