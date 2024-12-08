Военкор Котенок: Сирийская армия без сопротивления сдала Дамаск

Военкор также сообщил, что вооруженные террористы смогли захватить ключевые объекты инфраструктуры в Дамаске, в том числе здания силовых структур, центрального телевидения и учреждений пенитенциарной системы.

Также известно, что президент Сирии Башар Асад покинул город.

Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН сказал, что силы оппозиции в Сирии хотят свержения режима Асада, в таком случае Россия потеряет союзника в лице республики.

