Военкор Котенок: Сирийская армия без сопротивления сдала Дамаск
Сирийская армия сдала боевикам столицу республики Дамаск. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Юрий Котенок.
По его словам, правительственные войска сделали это «без особого сопротивления».
Военкор также сообщил, что вооруженные террористы смогли захватить ключевые объекты инфраструктуры в Дамаске, в том числе здания силовых структур, центрального телевидения и учреждений пенитенциарной системы.
Также известно, что президент Сирии Башар Асад покинул город.
Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН сказал, что силы оппозиции в Сирии хотят свержения режима Асада, в таком случае Россия потеряет союзника в лице республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru