Идею Вакарчука о «сосуществовании» с Россией на Украине сочли абсурдом

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что инициатива абсурдна и реализована не будет.

«Вакарчук пытается спасти свое реноме, потому что не получил желаемой поддержки на выборах в Раду. Сейчас он инициирует абсолютно абсурдную вещь, чтобы показать, что он тоже что-то может. Но Зеленский вряд ли обратит внимание на подобные инициативы», - считает Охрименко.

По мнению украинского политолога, сейчас в стране идет борьба за оппозицию. Подобные намерения, так или иначе, прочитываются в поведении и в заявлениях не только Вакарчука, но и экс-президента Порошенко, и пророссийски настроенного политика Виктора Медведчука.

Тем не менее, вероятность того, что проигравшие выборы партии создадут коалицию ничтожно мала, считает Охрименко. Равно, как и анонсированная коалиция партий «Слуга народа» и «Голос» Вакарчука. Он также не исключил, что проповедующий сейчас вроде бы демократические взгляды, Зеленский через пять лет вполне может превратиться в диктатора.