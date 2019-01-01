Идею Вакарчука о «сосуществовании» с Россией на Украине сочли абсурдом
Глава Украинского аналитического центра заявил НСН, что проигравший выборы в Раду музыкант готов предлагать любые инициативы, лишь бы остаться на политической арене.
Вокалист группы «Океан Эльзы», лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Украине нужен закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах. В интервью «Укринформ» он обратил внимание на необходимость законодательного урегулирования гастрольной деятельности украинских артистов на территории России. Вакарчук считает, что сегодня Украина «страдает от двойных стандартов», так как государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи. В этой связи на первый план выходит вопрос моральной ответственности людей.
«Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России».
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что инициатива абсурдна и реализована не будет.
«Вакарчук пытается спасти свое реноме, потому что не получил желаемой поддержки на выборах в Раду. Сейчас он инициирует абсолютно абсурдную вещь, чтобы показать, что он тоже что-то может. Но Зеленский вряд ли обратит внимание на подобные инициативы», - считает Охрименко.
По мнению украинского политолога, сейчас в стране идет борьба за оппозицию. Подобные намерения, так или иначе, прочитываются в поведении и в заявлениях не только Вакарчука, но и экс-президента Порошенко, и пророссийски настроенного политика Виктора Медведчука.
Тем не менее, вероятность того, что проигравшие выборы партии создадут коалицию ничтожно мала, считает Охрименко. Равно, как и анонсированная коалиция партий «Слуга народа» и «Голос» Вакарчука. Он также не исключил, что проповедующий сейчас вроде бы демократические взгляды, Зеленский через пять лет вполне может превратиться в диктатора.
«Лидер президентской партии и, скорее всего, будущий спикер Рады Дмитрий Разумовский заявил, что коалиции не будет, своих голосов вполне достаточно. У Зеленского будут шанс взять Раду под полный контроль, зажать ее до нужного состояния, сделав оппозицию практически ручной. Все в руках президента. Напомню, что такую вертикаль выстраивал Виктор Янукович, но в итоге проиграл», - Александр Охрименко.
Масла в огонь украинской темы сегодня подлил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В telegram-аккаунте он написал, что Владимир Зеленский уйдет с поста через два года, после чего в стране начнется «кровавый майдан».
«Закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — уверен Жириновский. Нынешнюю ситуацию на Украине депутат Госдумы сравнил с раком четвертой стадии, заявил о крахе национальной экономики и резком оттоке граждан за границу.
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