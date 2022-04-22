Трюдо: российские санкции не ослабят позицию Канады по Украине

Почти 8 часов тушили пожар в здании оборонного Института в Твери Минобороны: Киевский режим устроил провокацию в Николаевской области МИД РФ призвал мировых лидеров убедить сдаться тех, кто находится на «Азовстали» Пентагон начнёт новые поставки оружия Украине в ближайшие два дня Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в Москву 23 апреля Мавзолей Ленина закроют на период подготовки в параду Победы