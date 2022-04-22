Трюдо: российские санкции не ослабят позицию Канады по Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ответные санкции Москвы в отношении Оттавы не пошатнут решимость Канады в украинском вопросе. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее МИД РФ объявил ответные санкции РФ в отношении 61 канадца. Среди них оказались чиновники, военные, а также представители ведущих СМИ.

Также Трюдо заявил, что правительство Канады поддерживают скорое членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее канадский премьер сообщил, что Канада планирует направить Украине тяжелую артиллерию.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКанада
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