Трюдо провел телефонный разговор с Зеленским

Премьер-министр Канады Трюдо Джастин Трюдо заявил, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в канадском парламенте, передает РИА Новости.

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Трюдо отметил, что телефонный разговор продлился 45 минут.

По словам премьера, они успели обсудить текущую поддержку Украины со стороны Канады.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе новых санкций в отношении России в ответ на продолжающуюся спецоперацию ВС РФ на Украине.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаКанада
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