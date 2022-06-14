Трюдо провел телефонный разговор с Зеленским
Премьер-министр Канады Трюдо Джастин Трюдо заявил, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в канадском парламенте, передает РИА Новости.
Трюдо отметил, что телефонный разговор продлился 45 минут.
По словам премьера, они успели обсудить текущую поддержку Украины со стороны Канады.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе новых санкций в отношении России в ответ на продолжающуюся спецоперацию ВС РФ на Украине.
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