Байден и Трюдо обсудили меры против России

Как отмечается в заявлении, «лидеры подчеркнули приверженность тому, чтобы призвать Россию к ответу» в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Байден и Трюдо «провели обзор предпринимаемых усилий» по оказанию военной поддержки Киеву и помощи населению.

«Президент дал высокую оценку тесному партнерству с Канадой в период кризиса, а также ее ведущей роли во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России», — подчеркнули в Белом доме.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили предстоящий Саммит Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе.

