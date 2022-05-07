Байден и Трюдо обсудили меры против России

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры против России и военную поддержку Украины. Об этом сообщает Белый дом.

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Как отмечается в заявлении, «лидеры подчеркнули приверженность тому, чтобы призвать Россию к ответу» в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Байден и Трюдо «провели обзор предпринимаемых усилий» по оказанию военной поддержки Киеву и помощи населению.

«Президент дал высокую оценку тесному партнерству с Канадой в период кризиса, а также ее ведущей роли во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России», — подчеркнули в Белом доме.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили предстоящий Саммит Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе.

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ТЕГИ:КанадаСШАДжо Байден
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