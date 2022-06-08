Канада ввела новые санкции в отношении российских нефти и газа

В сообщении говорится, что вводится запрет на оказание 28 услуг, «жизненно важных для работы нефтяной, газовой, горнодобывающей и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные».

«Канада сделает всё, что в её силах, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину подпитывать и финансировать свою военную машину», - заключила Жоли.

Ранее правительство Канады объявило о расширении своего санкционного списка, в который были включены ещё 22 гражданина России, в том числе председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева, а также «старшие должностные лица финансовых учреждений и члены их семей».