Канада ввела новые санкции в отношении российских нефти и газа
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе новых санкций в отношении России в ответ на продолжающуюся спецоперацию ВС РФ на Украине, сообщает пресс-служба канадского МИД.
В сообщении говорится, что вводится запрет на оказание 28 услуг, «жизненно важных для работы нефтяной, газовой, горнодобывающей и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные».
«Канада сделает всё, что в её силах, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину подпитывать и финансировать свою военную машину», - заключила Жоли.
Ранее правительство Канады объявило о расширении своего санкционного списка, в который были включены ещё 22 гражданина России, в том числе председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева, а также «старшие должностные лица финансовых учреждений и члены их семей».
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