Трюдо: Канада продолжит оказывать помощь Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадское правительство продолжит поддержку Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Канада передала Украине новую партию тяжелых вооружений

Трюдо уточнил, что власти Канады по мере необходимости готовы предоставить Украине боеприпасы, оружие, тяжелую артиллерию, а также финансовую и гуманитарную поддержку.

Также премьер-министр добавил, что находится в постоянном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее, на прошлой неделе, Оттава объявила, что предоставит Киеву новый пакет военной помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаКанада
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