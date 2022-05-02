Трюдо: Канада продолжит оказывать помощь Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадское правительство продолжит поддержку Киева. Об этом сообщает ТАСС.
Трюдо уточнил, что власти Канады по мере необходимости готовы предоставить Украине боеприпасы, оружие, тяжелую артиллерию, а также финансовую и гуманитарную поддержку.
Также премьер-министр добавил, что находится в постоянном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее, на прошлой неделе, Оттава объявила, что предоставит Киеву новый пакет военной помощи.
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