Канада передала Украине новую партию тяжелых вооружений
Власти Канады передали ВС Украины тяжелую артиллерию. Об этом сказано в заявлении Минобороны страны, опубликованном ранее в пятницу.
«Канада предоставила украинским силам безопасности тяжелую артиллерию, как того просила Украина», - заявили в министерстве. Отмечается, что среди вооружений есть 155-миллиметровые гаубицы M777 с дальностью стрельбы до 30 км с боеприпасами.
При этом в тексте указано, что вооружение канадские власти взяли со складов собственных вооруженных сил. Ранее Канада уже передавала ВСУ противотанковые гранатометы, в этот транш также войдут необходимые для них боекомплекты.
Правительство Канады также прорабатывает вопрос поставки на Украину бронеавтомобилей. В Минобороны также предполагают, что смогут обслуживать камеры на украинских беспилотниках.
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