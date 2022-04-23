Канада передала Украине новую партию тяжелых вооружений

Власти Канады передали ВС Украины тяжелую артиллерию. Об этом сказано в заявлении Минобороны страны, опубликованном ранее в пятницу.

«Канада предоставила украинским силам безопасности тяжелую артиллерию, как того просила Украина», - заявили в министерстве. Отмечается, что среди вооружений есть 155-миллиметровые гаубицы M777 с дальностью стрельбы до 30 км с боеприпасами.

При этом в тексте указано, что вооружение канадские власти взяли со складов собственных вооруженных сил. Ранее Канада уже передавала ВСУ противотанковые гранатометы, в этот транш также войдут необходимые для них боекомплекты.

Правительство Канады также прорабатывает вопрос поставки на Украину бронеавтомобилей. В Минобороны также предполагают, что смогут обслуживать камеры на украинских беспилотниках.

