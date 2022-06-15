Трюдо: Канада предоставит Африке $77 млн на развитие агропродовольственного бизнеса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадское правительство предоставит Африканскому банку развития 100 млн канадских долларов ($77 млн) на поддержку малого и среднего агропродовольственного бизнеса. Об этом он сообщил в среду на выступлении в парламенте, передает ТАСС.

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Трюдо также подчеркнул, что данное финансирование направлено на повышение продовольственной безопасности в Африке.

Ранее сообщалось, что Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам премьера, они успели обсудить текущую поддержку Украины со стороны Канады.

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ТЕГИ:КанадаАфрика
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