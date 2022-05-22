«Трудно ему». Медведев – о сообщении Байдена Ким Чен Ыну

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал сообщение, которое президент США Джо Байден адресовал через СМИ северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Байден вновь попытался пожать руку пустоте

Медведев рассказал, что президент США во время визита Байдена в Южную Корею отвечая на вопрос, есть ли у него какое-либо послание или сообщение Ким Чен Ыну, произнес Hello* (*привет). Затем, спустя пару секунд, сказал: «Это все. Точка».

«Трудно ему», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в посте Медведева сохранены видео из сериала о генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе с шуткой про возраст и подборка публичных заявлений президента США Байдена.

Ранее Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при условии согласия последнего на денуклеаризацию.

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ТЕГИ:ПолитикаКим Чен ЫнДжо БайденДмитрий Медведев
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