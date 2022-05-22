«Трудно ему». Медведев – о сообщении Байдена Ким Чен Ыну
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал сообщение, которое президент США Джо Байден адресовал через СМИ северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Медведев рассказал, что президент США во время визита Байдена в Южную Корею отвечая на вопрос, есть ли у него какое-либо послание или сообщение Ким Чен Ыну, произнес Hello* (*привет). Затем, спустя пару секунд, сказал: «Это все. Точка».
«Трудно ему», — написал он в своем Telegram-канале.
Также в посте Медведева сохранены видео из сериала о генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе с шуткой про возраст и подборка публичных заявлений президента США Байдена.
Ранее Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при условии согласия последнего на денуклеаризацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
- На вступление Украины в Евросоюз может потребоваться до 20 лет - МИД Франции
- СМИ: В Минэкономики ФРГ предложили ликвидировать газовую сеть
- «Трудно ему». Медведев – о сообщении Байдена Ким Чен Ыну
- Глава Минфина ФРГ Линднер раскритиковал конфискацию собственности россиян в пользу Киева
- «Вековая мечта Польши». В России рассказали о последствиях принятия украинского законопроекта об особом статусе поляков
- Зеленский намерен предоставить полякам особый статус на Украине
- Бригадный генерал ФРГ Эрих Вад считает поставки оружия Украине «бессмысленными»
- Политолог из ФРГ раскритиковал политику Бербок из-за угрозы Европе
- Мэр Энергодара ранен в результате взрыва
- «Верой и правдой служил «Зениту»». Уход Дзюбы не стал громом среди ясного неба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru