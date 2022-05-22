«Трудно ему». Медведев – о сообщении Байдена Ким Чен Ыну

Медведев рассказал, что президент США во время визита Байдена в Южную Корею отвечая на вопрос, есть ли у него какое-либо послание или сообщение Ким Чен Ыну, произнес Hello* (*привет). Затем, спустя пару секунд, сказал: «Это все. Точка».

«Трудно ему», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в посте Медведева сохранены видео из сериала о генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе с шуткой про возраст и подборка публичных заявлений президента США Байдена.

Ранее Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при условии согласия последнего на денуклеаризацию.

