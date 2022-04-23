Байден вновь попытался пожать руку пустоте
Американский лидер Джо Байден после окончания своего выступления в городе Сиэтл протянул кому-то руку для рукопожатия несмотря на то, что рядом с ним никого не было. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Байден на своем выступлении в пятницу произнес речь о предполагаемых реформах в стране и попрощался с согражданами. Однако после этого он протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было.
После этой заминки президент улыбнулся зрителям и завершил свое выступление. При этом неделю назад Байден уже попадал в аналогичную ситуацию в штате Северная Каролина.
Ранее Байден рассказал бывшему американскому лидеру Бараку Обаме о планах по выдвижению своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает американская газета The Hill.
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