Байден назвал условие для личной встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при условии согласия последнего на денуклеаризацию.
«Если это будет обязательство, что речь идет о его ядерном арсенале и что это (встреча - прим. НСН) просто средство для деэскалации того, что они делают», — цитирует Байдена РИА Новости.
Американский лидер отметил, что встрече должны предшествовать «обязательства по деэскалации» и переговоры на более низком уровне.
Байден добавил, что обеспечит переговоры американской команды с коллегами в КНДР, в ходе которых Вашингтон даст понять, «каковы наши намерения».
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