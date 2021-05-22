Байден назвал условие для личной встречи с Ким Чен Ыном

«Если это будет обязательство, что речь идет о его ядерном арсенале и что это (встреча - прим. НСН) просто средство для деэскалации того, что они делают», — цитирует Байдена РИА Новости.

Американский лидер отметил, что встрече должны предшествовать «обязательства по деэскалации» и переговоры на более низком уровне.

Байден добавил, что обеспечит переговоры американской команды с коллегами в КНДР, в ходе которых Вашингтон даст понять, «каковы наши намерения».

