Согласно дипломатическим источникам газеты, в последнее время страна становится местом притяжения «нейтральных теорий», которые ставят под сомнение позицию Европейского союза в конфликте вокруг Украины.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — написал журналист.

Брюссель обеспокоен позицией Рима, поскольку Италия значительно зависит от поставок российских углеводородов.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после отставки Драги парламент распустят и назначат новые выборы на сентябрь-октябрь.

