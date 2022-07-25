СМИ: Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» России

Брюссель боится, что после отставки премьер-министра Италии Марио Драги страна может стать «троянским конем» России в Европе, пишет в испанском издании País обозреватель Бернардо де Мигель.

Президент Италии распустил парламент

Согласно дипломатическим источникам газеты, в последнее время страна становится местом притяжения «нейтральных теорий», которые ставят под сомнение позицию Европейского союза в конфликте вокруг Украины.

«В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина», — написал журналист.

Брюссель обеспокоен позицией Рима, поскольку Италия значительно зависит от поставок российских углеводородов.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после отставки Драги парламент распустят и назначат новые выборы на сентябрь-октябрь.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Владимир ПутинИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры