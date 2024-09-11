«Трое против одного»: Харрис и Трамп встретились на дебатах

ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ И УКРАИНА

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии. В ходе предыдущих июньских дебатов оппонентом Трампа был Джо Байден. Неудачное выступление действующего президента США привело к тому, что он покинул предвыборную гонку.

Встретившись с Харрис, Трамп пожал ее руку, чего не сделал на дебатах с Байденом. В течение 90 минут оппоненты обсуждали экономические и социальные проблемы США, в том числе тему миграционной политики.

Стороны не смогли обойтись без обвинений. Харрис заявила, что при президентстве Трампа демократия находилась в худшем состоянии со времен Гражданской войны в США. Также она припомнила экс-президенту США торговые войны с ЕС и Китаем.

В свою очередь Трамп назвал Харрис «марксисткой» и заявил, что при Байдене-Харрис в США началась высокая инфляция. Среди прочего кандидат от республиканцев анонсировал в случае победы на выборах введение заградительных пошлин на импортные товары, чтобы поддержать американскую промышленность.

Комментируя внешнюю политику США, кандидаты в президенты поговорили и об украинском конфликте. Когда ведущие спросили Трампа, желает ли он победы Украине, тот ответил, что хочет мира, чтобы прекратили гибнуть люди. По его словам, скорейшее завершение конфликта в интересах США, поскольку это позволит избежать втягивания в Третью мировую войну.

Кандидат в президенты от республиканцев в очередной раз заявил, что сможет завершить российско-украинский конфликт еще до инаугурации. Уладить конфликт он намерен путем переговоров.

«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было. Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — пояснил он, пообещав, что в президентской должности сможет организовать встречу президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.

Трамп также не упустил возможности раскритиковать действующего президента США Джо Байдена за то, что тот почти не общался с Путиным и ни разу не звонил ему в течение двух последних лет.

Харрис в свою очередь сообщила, что встречалась с Зеленским за несколько дней до начала спецоперации и предоставила ему данные разведки США, чтобы Украина могла защищаться.

«Мы работали с Польшей и с Румынией. Мы объединили 50 стран в поддержке Украины, в ее праведной самообороне. Потому что мы их поддерживаем, потому что мы поставляем им Javelin, танки Abrams. Украина сейчас пока остается свободной страной, независимой страной. Если бы президентом был Дональд Трамп, то Путин уже был бы в Киеве и смотрел бы на другие страны Европы», - добавила она.

По мнению Харрис, Трамп бы быстро сдался ради благосклонности и дружбы с Путиным. Президента России она назвала «известным диктатором, который съел бы Трампа на обед».

Кандидат от республиканцев парировал, что, будь он президентом, Путин бы сидел в Москве. Он также поспешил напомнить, что Россия обладает ядерным оружием, что является дополнительной угрозой для Украины.

«У него есть ядерное оружие. Они никогда не говорят об этом. Возможно, он будет использовать его. Есть кое-что, о чем мы даже не любим говорить», - сказал он.

Трампа удивило, что Харрис отправили вести переговоры о мире фактически еще до начала военного конфликта.

«Они послали ее на переговоры с Зеленским и Путиным. А война началась три дня спустя. На мой взгляд, она хуже Байдена», - заявил он.