«Трое против одного»: Харрис и Трамп встретились на дебатах
Дональд Трамп и Камала Харрис в течение 90 минут обсуждали вопросы внутренней и внешней политики США, включая украинский конфликт, и без взаимных обвинений во лжи не обошлось.
Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трамп и Камалы Харрис, согласно экспресс-опросам избирателей, завершились вероятной победой представителя демократической партии, действующего вице-президента США Харрис.
Несмотря на это Трамп назвал дебаты лучшими в его карьере. Следующая встреча оппонентов намечена на октябрь.
ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ И УКРАИНА
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии. В ходе предыдущих июньских дебатов оппонентом Трампа был Джо Байден. Неудачное выступление действующего президента США привело к тому, что он покинул предвыборную гонку.
Встретившись с Харрис, Трамп пожал ее руку, чего не сделал на дебатах с Байденом. В течение 90 минут оппоненты обсуждали экономические и социальные проблемы США, в том числе тему миграционной политики.
Стороны не смогли обойтись без обвинений. Харрис заявила, что при президентстве Трампа демократия находилась в худшем состоянии со времен Гражданской войны в США. Также она припомнила экс-президенту США торговые войны с ЕС и Китаем.
В свою очередь Трамп назвал Харрис «марксисткой» и заявил, что при Байдене-Харрис в США началась высокая инфляция. Среди прочего кандидат от республиканцев анонсировал в случае победы на выборах введение заградительных пошлин на импортные товары, чтобы поддержать американскую промышленность.
Комментируя внешнюю политику США, кандидаты в президенты поговорили и об украинском конфликте. Когда ведущие спросили Трампа, желает ли он победы Украине, тот ответил, что хочет мира, чтобы прекратили гибнуть люди. По его словам, скорейшее завершение конфликта в интересах США, поскольку это позволит избежать втягивания в Третью мировую войну.
Кандидат в президенты от республиканцев в очередной раз заявил, что сможет завершить российско-украинский конфликт еще до инаугурации. Уладить конфликт он намерен путем переговоров.
«Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было. Байден понятия не имел, как с ним разговаривать, он понятия не имел, как это остановить. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — пояснил он, пообещав, что в президентской должности сможет организовать встречу президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.
Трамп также не упустил возможности раскритиковать действующего президента США Джо Байдена за то, что тот почти не общался с Путиным и ни разу не звонил ему в течение двух последних лет.
Харрис в свою очередь сообщила, что встречалась с Зеленским за несколько дней до начала спецоперации и предоставила ему данные разведки США, чтобы Украина могла защищаться.
«Мы работали с Польшей и с Румынией. Мы объединили 50 стран в поддержке Украины, в ее праведной самообороне. Потому что мы их поддерживаем, потому что мы поставляем им Javelin, танки Abrams. Украина сейчас пока остается свободной страной, независимой страной. Если бы президентом был Дональд Трамп, то Путин уже был бы в Киеве и смотрел бы на другие страны Европы», - добавила она.
По мнению Харрис, Трамп бы быстро сдался ради благосклонности и дружбы с Путиным. Президента России она назвала «известным диктатором, который съел бы Трампа на обед».
Кандидат от республиканцев парировал, что, будь он президентом, Путин бы сидел в Москве. Он также поспешил напомнить, что Россия обладает ядерным оружием, что является дополнительной угрозой для Украины.
«У него есть ядерное оружие. Они никогда не говорят об этом. Возможно, он будет использовать его. Есть кое-что, о чем мы даже не любим говорить», - сказал он.
Трампа удивило, что Харрис отправили вести переговоры о мире фактически еще до начала военного конфликта.
«Они послали ее на переговоры с Зеленским и Путиным. А война началась три дня спустя. На мой взгляд, она хуже Байдена», - заявил он.
ИЗБИРАТЕЛИ ЗА ХАРРИС
В начале сентября научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН назвал Камалу Харрис слабым противником Трампа, поскольку ее рейтинги накручены.
«Она и ее команда всячески избегают этих дебатов, либо пытаются отсрочить этот момент, чтобы максимально к ним подготовиться. Потому что Трамп является сильным спикером, он победил куда более грозного противника - Хиллари Клинтон, которая была куда опаснее, чем Харрис и Байден вместе взятые. Хотя все соцопросы, все эксперты ставили на Хиллари Клинтон. Поэтому, конечно, сейчас рейтинг Камалы Харрис искусственно накручивается», - пояснял он.
Между тем по итогу дебатов 63% зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе кандидата от демократов Камалы Харрис.
В то же время газета New York Times написала, что Трампу пришлось занять оборонительную позицию, поскольку модераторы, подобно Харрис, позволяли себе комментарии в сторону его заявлений. Сложилась ситуация «трое против одного», отметили авторы издания.
Сам Трамп в своей соцсети Truth Social назвал предвыборные дебаты Харрис лучшими в его карьере.
«Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного», — пояснил политик.
В свою очередь предвыборный штаб Харрис, заявил, что она готова ко второму раунду дебатов. Телеканал Fox News уже предложил организовать их, прения могут состояться в октябре.
Накануне дебатов рейтинги Трампа и Камалы Харрис по данным исследовательской организации Pew Research Center сровнялись. За каждого из кандидатов свой голос были готовы отдать 49% американских избирателей. При этом 31% сторонников Трампа заявляли о решительной поддержке своего кандидата, напоминает «Радиоточка НСН».
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