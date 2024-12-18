Три российских компании попали под санкции США
Власти США ввели санкции в отношении трёх компаний из России. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства финансов.
В сообщении ведомства говорится, что в «чёрный» список внесли ООО «МТВ» из Москвы, АО «Ардал» из Санкт-Петербурга и ООО «Фарватер» из Южно-Сахалинска.
Также рестрикции были введены в отношении компаний из Боснии и Герцеговины, Пакистана и Ирана.
Ранее власти Великобритании ввели санкции против 20 судов, якобы «перевозящих нелегальную российскую нефть», а также нефтетрейдинговых компаний из Дубая (ОАЭ), занимающихся продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru