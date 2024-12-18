Три российских компании попали под санкции США

В сообщении ведомства говорится, что в «чёрный» список внесли ООО «МТВ» из Москвы, АО «Ардал» из Санкт-Петербурга и ООО «Фарватер» из Южно-Сахалинска.

Также рестрикции были введены в отношении компаний из Боснии и Герцеговины, Пакистана и Ирана.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против 20 судов, якобы «перевозящих нелегальную российскую нефть», а также нефтетрейдинговых компаний из Дубая (ОАЭ), занимающихся продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов, сообщает RT.

