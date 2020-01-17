Тревожный звонок. Эксперты о судьбе раскритикованных ЕР министров

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть претензии и замечания к четырем министерствам: Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения. Как сообщает «РИА Новости» в пятницу, 17 января, проблемные вопросы озвучивались на совещании с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которое состоялось накануне.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН предположил, что главы названых ведомств находятся в сложном положении.

«Я думаю, что не на пустом месте он это сделал. Я думаю, были какие-то инсайды. На мой взгляд, это диагноз того, что, действительно, главы этих министерств находятся в сложном положении. Я думаю, что Неверов озвучил мнение, которое ходит внутри исполнительной власти», - отметил он.