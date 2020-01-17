Тревожный звонок. Эксперты о судьбе раскритикованных ЕР министров
Политологи в эфире НСН выразили уверенность в окончательной отставке глав названных министерств.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть претензии и замечания к четырем министерствам: Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения. Как сообщает «РИА Новости» в пятницу, 17 января, проблемные вопросы озвучивались на совещании с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которое состоялось накануне.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН предположил, что главы названых ведомств находятся в сложном положении.
«Я думаю, что не на пустом месте он это сделал. Я думаю, были какие-то инсайды. На мой взгляд, это диагноз того, что, действительно, главы этих министерств находятся в сложном положении. Я думаю, что Неверов озвучил мнение, которое ходит внутри исполнительной власти», - отметил он.
В свою очередь гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин также выразил уверенность, что критический отзыв правящей фракции может повлиять на сохранение должности глав министерств.
«Критика со стороны ЕР конечно повлияет. Критика правящей партии, партией конституционного большинства в условиях растущего влияния парламента действительно может стать причиной окончательной отставки названных министров. Напомню, Владимир Путин обещал встретиться с главами министерств лично. Я так понимаю, консультации ведутся до сих пор. Но раз Сергей Неверов это озвучил, то эти претензии будут приниматься в расчет при принятии окончательного решения», - заключил эксперт.
Уточняется, что работу Минздрава Неверов подверг критике из-за неэффективности оптимизации здравоохранения, которая привела к уменьшению доступности медицинской помощи в сельской местности и отдаленных районах России. Политика Министерства культуры в вопросах финансирования кинематографа, а также действия по развитию домов культуры в сельской местности и маленьких городах вызвала недовольство. По мнению вице-спикера Госдумы, Министерство просвещения России не решает проблемы низкой зарплаты преподавателей, высокой бюрократической нагрузки на учителей и другие острые вопросы. Министерства труда упомянули в связи с выводами о неэффективной работе по повышению реальных доходов.
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