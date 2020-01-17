Послание Путина встряхнуло Телеграм отставками

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Через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию было объявлено, что правительство России уходит в отставку. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.



Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву занять новую должность – заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совбеза является президент.

Канал «MMI» пишет о спокойной реакции рынков на новость об отставке правительства:

«На новостях об отставке доллар подскочил вчера примерно на 30 копеек, но к вечеру вернулся на прежний уровень. <…> Мы считаем, что политические новости пока нейтральны для российских рынков. Новое правительство может перейти к более активной (стимулирующей) бюджетной политике, но говорить об этом пока рано».

«Темник» рассуждает о перспективах Медведева:

«Позиция Дмитрия Медведева, как минимум, не ухудшилась. Из правительственного блока он переходит в президентский – в Совбез. Будет заниматься важнейшими с точки зрения президента вещами – обороной и безопасностью, являясь его прямым (и единственным) заместителем в Совбезе. Кроме того, Медведев остается председателем "Единой России"».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» анализирует заявления Мишустина, сделанные на встрече с думскими фракциями:

«Мишустин – прагматик и рыночник, внедривший в ФНС автоматизацию, цифровые новшества. Примечательно, что, рассказывая о приоритетах своей будущей работы, он акцентировал внимание на институциональных реформах, диалоге с бизнесом, цифровой экономике и росте ВВП. И в этом плане для него определенным вызовом будет являться социальное направление премьерской работы. Мишустин пообещал бороться с бедностью, но пока озвученные решения находятся в парадигме праволиберально-технократического подхода: жесткий контроль над доходами граждан (формально для адресной помощи), ревизия эффективности нацпроектов и инвестиции для создания рабочих мест».

«Номенклатура» комментирует обещание Мишустина выстраивать работу правительства в тесном сотрудничестве с парламентом:

«Данное замечание особенно интересно с точки зрения внутренней политики. Напомним, что "публичная порка" министров в Думе со стороны [спикера Госдумы Вячеслава – ред.] Володина превратилась уже практически в норму. Было очевидно, что претензии к работе Правительства в Госдуме накопились очень серьезные. Теперь эта ситуация должна исправиться».

«НЕЗЫГАРЬ» обращает внимание на то, как стремительно разворачиваются события с момента оглашения послания президента и объявления об отставке правительства 15 января:

«15 января личная охрана Медведева узнала о прибытии Президента в здание Белого Дома за 15 минут до приезда Президента. Еле успели пыль стереть с мебели в его кабинете на 3-м этаже. С полудня 16 января вещи Медведева пакуют и вывозят из Дома Правительства. Сегодня на 13 часов назначена встреча Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева с новым и старым составами вице-премьеров и кабмина. Действие рассчитано на полтора часа».

