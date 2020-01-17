Послание Путина встряхнуло Телеграм отставками
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Послал, так послал!
Владимир Путин со своим посланием к Федеральному собранию произвел большое впечатление на авторов телеграм-каналов.
Так, юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло считает, что послание задает новый вектор развития государства:
«Мы привыкли воспринимать послание как бюрократическую рутину – но президенту удалось удивить даже самых ярых скептиков. Равнодушным не остался никто. Помимо масштабных изменений в политической системе, послание задает новый вектор ценностей. <…> В послании звучали такие понятия как "семья" и "достоинство". Это выходит за рамки раздачи средств маткапитала. Президент не просто поддерживает средствами малоимущих и поощряет рождаемость, но предлагает иную модель взаимодействия граждан и государства – основанную на уважении, достоинстве и диалоге».
«Вертушка_АТС1» рассуждает о действенности предложенных президентом мер по повышению рождаемости:
«Среди 20 стран мира с самым высоким подушевым ВВП сегодня нет ни одной, в которой коэффициент рождаемости доходил бы до уровня воспроизводства. <…> Материальная поддержка семей с детьми, о которой говорил Путин, будет в любом случае лишь вспомогательным фактором – поскольку принять за граждан решение, воспроизводиться им самим или оставлять страну другим народам, президент не может. Тем не менее, заявленное Путиным вливание денег – и не только в демографию, но и в образование, и в здравоохранение, и в регионы – является наиболее действенным шагом, на который может и должно пойти государство в текущий момент».
В своем послании Путин предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», который предусматривает бесплатный доступ к социально значимым российским интернет-сервисам на всей территории страны.
«Всевидящее око» пишет, что эта инициатива усилит одно из конкурентных преимуществ России:
«По качеству и доступности интернета мы занимаем лидирующие позиции в мире. <…> А теперь Путин говорит, что будет еще круче. Замечательно, граждане: мы дожили до момента, когда в нашей стране некоторые крутые вещи можно делать еще круче. Вместо того, чтобы делать плохие вещи не совсем ужасными и бесконечно спасаться».
«Суеверная Демократия» отмечает, что инициатива президента о доступном интернете не имеет прецедентов в мире:
«В большинстве развитых стран интернет, конечно, существует, но поддержка ему не то чтобы оказывается, Владимир Путин же предлагает сделать доступ к сети фактически нормой социальной необходимости. На государственном уровне на такие шаги в мире пока никто не шел, и примеров таких гарантий со стороны государства нет».
Президент отметил, что обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед, но необходимо двигаться дальше и работать над боевыми комплексами будущих поколений.
Авторы канала «338» приводят свою интерпретацию этих слов:
«Раздел про оборонку и вооружения, как мы его понимаем: задел по СЯС [Стратегическим ядерным силам – ред.] и стратегическому неядерному оружию создан, но уповать на него не стоит – все-таки козырь и последний аргумент, но не основной способ обеспечения безопасности от угроз».
Отставка правительства России
Через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию было объявлено, что правительство России уходит в отставку. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.
Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву занять новую должность – заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совбеза является президент.
Канал «MMI» пишет о спокойной реакции рынков на новость об отставке правительства:
«На новостях об отставке доллар подскочил вчера примерно на 30 копеек, но к вечеру вернулся на прежний уровень. <…> Мы считаем, что политические новости пока нейтральны для российских рынков. Новое правительство может перейти к более активной (стимулирующей) бюджетной политике, но говорить об этом пока рано».
«Темник» рассуждает о перспективах Медведева:
«Позиция Дмитрия Медведева, как минимум, не ухудшилась. Из правительственного блока он переходит в президентский – в Совбез. Будет заниматься важнейшими с точки зрения президента вещами – обороной и безопасностью, являясь его прямым (и единственным) заместителем в Совбезе. Кроме того, Медведев остается председателем "Единой России"».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» анализирует заявления Мишустина, сделанные на встрече с думскими фракциями:
«Мишустин – прагматик и рыночник, внедривший в ФНС автоматизацию, цифровые новшества. Примечательно, что, рассказывая о приоритетах своей будущей работы, он акцентировал внимание на институциональных реформах, диалоге с бизнесом, цифровой экономике и росте ВВП. И в этом плане для него определенным вызовом будет являться социальное направление премьерской работы. Мишустин пообещал бороться с бедностью, но пока озвученные решения находятся в парадигме праволиберально-технократического подхода: жесткий контроль над доходами граждан (формально для адресной помощи), ревизия эффективности нацпроектов и инвестиции для создания рабочих мест».
«Номенклатура» комментирует обещание Мишустина выстраивать работу правительства в тесном сотрудничестве с парламентом:
«Данное замечание особенно интересно с точки зрения внутренней политики. Напомним, что "публичная порка" министров в Думе со стороны [спикера Госдумы Вячеслава – ред.] Володина превратилась уже практически в норму. Было очевидно, что претензии к работе Правительства в Госдуме накопились очень серьезные. Теперь эта ситуация должна исправиться».
«НЕЗЫГАРЬ» обращает внимание на то, как стремительно разворачиваются события с момента оглашения послания президента и объявления об отставке правительства 15 января:
«15 января личная охрана Медведева узнала о прибытии Президента в здание Белого Дома за 15 минут до приезда Президента. Еле успели пыль стереть с мебели в его кабинете на 3-м этаже. С полудня 16 января вещи Медведева пакуют и вывозят из Дома Правительства. Сегодня на 13 часов назначена встреча Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева с новым и старым составами вице-премьеров и кабмина. Действие рассчитано на полтора часа».
Отставка премьер-министра Украины
Через два дня после отставки правительства России глава правительства Украины Алексей Гончарук тоже подал в отставку.
«ИА "Стекломой"» сетует на вторичность украинского инфоповода:
«Ничего своего придумать не могут».
Политолог Дмитрий Фетисов напоминает, что решение Гончарука не было спонтанным:
«Коллеги, перестаньте шутить про "заразительный пример" и "Путину было мало России". Отставка украинского правительства и Гончарука еще задолго до НГ обсуждалась как очень вероятное событие».
«Доктор прописал» пытается понять, почему Гончарук подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому, зная, что принятие отставки премьера входит в полномочия не президента, а парламента:
«В процедуре отставке украинского премьера вот какой нюанс: подать прошение он может Верховной Раде. То есть и президенту, конечно, тоже – но максимум, что может сделать Зеленский, это перенаправить в парламент с просьбой "рассмотреть". Сам он принять отставку не имеет полномочий. Так что почему Гончарук (юрист по образованию) подал прошение об отставке именно Зеленскому – вопрос интересный. Хотя и оговорил про "передачу в парламент". Есть предположения, что таким образом Зеленского хотят вынудить публично заявить о поддержке премьера и правительства. Но тогда это очень похоже на шантаж».
«Холодная война» пишет об отношении украинских политических элит к отставке Гончарука:
«Гончарук написал заявление об отставке, но по состоянию на вчера вечер у Зеленского не было решения относительно того, убирать Алексея или нет. В ближайшие дни будут идти торги в Раде между заинтересованными в отставке группами влияния, как отмобилизовать необходимое количество голосов. Если они наберутся и это предъявят Зеленскому, то тогда ситуация может измениться».
Отставка президента Абхазии
На фоне масштабных протестов оппозиции Верховный суд Республики Абхазия признал недействительными итоги президентских выборов, прошедших 8 сентября. ЦИК назначил новое голосование на 22 марта. Глава Абхазии Рауль Хаджимба сначала пытался оспорить эти решения, но через два часа после прибытия в Сухум помощника президента РФ Владислава Суркова объявил об отставке.
«Мейстер» считает, что в Абхазии Россия наступила на украинские грабли:
«Текущие абхазские события сходны с событиями 2014 года до степени смешения. Утративший популярность президент, митинги протеста, массовые беспорядки, захват здания администрации президента, переговоры с оппозицией при участии российских представителей, отставка президента. Даже российские представители одни и те же: Рашид Нургалиев и Владислав Сурков. Вся разница в том, что прошлый раз они приехали в Сухум и вели переговоры вместе, а теперь Рашид Гумарович отдувался один, ибо Владислав Юрьевич успел только к шапочному разбору и даже не встречался с Хаджимбой, ограничившись телефонным разговором. Если все это называется политикой России в Абхазии, то налицо какое-то не такое понимание смысла слова "политика"».
«Акценты» пишут о том, как отставка Хаджимбы скажется на экономических интересах регионов России:
«Спешная смена политического руководства Абхазии будет иметь далеко идущие последствия для губернаторов регионов Юга России, с которыми у закавказской элиты завязались хорошие отношения. Ведь под вопросом теперь оказались многомиллиардные проекты. Краснодарский край уже на новогодних праздниках столкнулся с резким снижением турпотока в Абхазию: дело в том, что после начала массовых протестов в Сухуме МИД России выпустил предостережение о безопасности для туристов. Протесты завершились... а совместные проекты в сфере туризма могут и зависнуть».
Парламент Абхазии наделил полномочиями исполняющего обязанности главы государства премьер-министра республики Валерия Бганбу. Перед принятием этого решения «Мюсли вслух» объясняли неоднозначность ситуации:
«Сегодня абхазский парламент (Народное Собрание, НС) будет решать очень интересный вопрос: кто станет и.о. президента республики до выборов, вчера назначенных ЦИК РА на 22 марта. Казалось бы, при чем тут НС, когда в конституции все прописано, и президента в случае надобности замещает вице-президент (он, собственно, только для того и нужен)? Но есть нюанс. Вице-президент Аслан Барциц выбран вместе с президентом на тех выборах, итоги которых отменил Верховный суд РА. Вдобавок сам Барциц уже заявил, что пусть лучше и.о. станет премьер-министр Валерий Бганба. Но есть нюанс. Валерий Бганба назначен на пост президентом Хаджимбой, который выбран (см. выше)».
«Диванный аналитик» отмечает непоследовательность в поведении некоторых абхазских политиков:
«Интересно, что протестующих поддерживал и тоже требовал отставки нынешнего лидера депутат и экс-президент страны Александр Анкваб, которого в 2014 году свергли при помощи таких же протестных митингов».
А политолога Ярослава Игнатовского развеселило заявление МИД РФ о том, что события в Абхазии являются внутренним делом Абхазии:
«МИД РФ: События в Абхазии – внутреннее дело этой страны.
МИД Абхазии: События в Абхазии – внутреннее дело Минфина РФ.
Телеграм-каналы: События в Абхазии – внутреннее дело В.Ю. Суркова.
В.Ю. Сурков: События в Абхазии – внутреннее дело долгого государства Путина».
Торговая сделка США и Китая
После полуторагодовой экономической войны Вашингтон и Пекин подписали соглашение по первой фазе торговой сделки. Пункты соглашения касаются защиты патентов и борьбы с контрафактом. Китай обязуется увеличить закупки американской продукции. Американские системы Visa, Mastercard и American Express получают доступ к платежному рынку Китая. США в ответ не будут вводить новые пошлины на продукцию из КНР, а действующие снизят после подписания второй части документа.
«Special Lassi» сомневаются в долговечности заключенного мира и цитируют французского военачальника времен Первой мировой войны:
«Вспоминается бессмертная фраза [Фердинанда – ред.] Фоша: "Это не мир, это перемирие на 20 лет". А в данном случае, скорее всего, и того меньше».
«АДЕКВАТ» убежден, что и двадцать лет для этого соглашения – неправдоподобно долгий срок:
«Упомянутые век назад двадцать лет как срок перемирия – сейчас не более чем фигура речи. Основная интрига скорее в том, доживет ли сделка хотя бы до американских выборов – или Трампу покажется тактически выгоднее ее торжественное разодрание уже где-нибудь по осени».
«Акитилоп» считает, что США выиграли от сделки, в отличие от КНР:
«Трампу удалось обыграть Пекин. <…> Сделка выгодна Америке – местные фермеры будут реализовывать продукцию в большем объеме, увеличатся продажи техники. А что же получит Китай? Как минимум – авиатехнику и продукты, как максимум поддержку американцев. Кстати, в рамках сделки китайская валюта получает жесткие ограничения на понижение обменного курса».
«Южный Китай» цитирует публикацию CNN, которое, наоборот, полагает, что Америке соглашение ничего не дает:
«CNN: Трамп ничего не добился от торговой сделки и продолжает раздувать мифы о своей успешной деятельности в качестве переговорщика по Китаю, война с которым стоила США уже 28 млрд долларов. Trump will trumpet it - издевается над президентом CNN, – "Трамп (как тромбон) будет трубить об этом"».
«ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ» удивлены тем, что от КНР и США соглашение подписали несопоставимые по статусу должностные лица:
«Самое главное, что бросается в глаза, даже режет глаза – это на каком уровне была подписана эта Фаза. Со стороны США ее подписал президент Трамп, а со стороны КНР вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Даже не премьер-министр Ли Кэцян. Про главу КНР Си Цзиньпина я вообще молчу. На самом деле это даже унизительно должно быть для президента США подписывать такие соглашения с чиновником другой страны, который гораздо ниже его рангом. Есть же общепринятые дипломатические нормы в конце концов. Почему же Трамп все-таки пошел на это? Судя по всему, ему очень сильно хотелось продемонстрировать электорату, какой он успешный переговорщик и как он победил Китай. Иначе сложно объяснить этот дипломатический казус. Я что-то совсем не припомню, чтобы президент какой-нибудь крупной страны подписывал какие-то документы с вице-премьером другой страны. Так что я бы не питал иллюзий насчет этих договоренностей. Посмотрим еще, как эта Фаза №1 пройдет проверку временем».
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