Треть чиновников в Вологодской области не справились с диктантом по русскому

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить предложения по повышению уровня грамотности сотрудников правительства региона после плохих результатов диктанта по русскому языку, по итогам которого только один из 143 госслужащих написал диктант «на пятерку».

В своем Telegram-канале он рассказал, что диктант по русскому языку был проведен для сотрудников центральных исполнительных органов государственной власти. Из 143 участников 43 экзамен не сдали, указал губернатор.

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Также Филимонов отметил, что поручил разработать предложения по повышению грамотности госслужащих.

Ранее директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец в разговоре с НСН отмечала, что инициатива, запрещающая чиновникам использовать иностранные слова, у которых есть аналог, не изменит ситуации. По ее словам, необходимо создавать государственную программу по повышению уровня грамотности, передает «Радиоточка НСН».

