Трасс: России никто не угрожает
22 сентября 202207:53
России никто не угрожает, в то же время военная помощь Украине сохранится. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Трасс указала, что Киев получает новые вооружения из Лондона, и помощь будет увеличиваться, пишет Ura.ru.
Как отметила Трасс, Британия «не успокоится, пока Украина не победит», пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru