Трасс: России никто не угрожает

России никто не угрожает, в то же время военная помощь Украине сохранится. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

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В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Трасс указала, что Киев получает новые вооружения из Лондона, и помощь будет увеличиваться, пишет Ura.ru.

Как отметила Трасс, Британия «не успокоится, пока Украина не победит», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаРоссияВеликобритания
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