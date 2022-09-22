Трасс: России никто не угрожает

В ходе своего выступления на Генассамблее ООН Трасс указала, что Киев получает новые вооружения из Лондона, и помощь будет увеличиваться, пишет Ura.ru.

Как отметила Трасс, Британия «не успокоится, пока Украина не победит», пишет «Свободная пресса».

