Трасс: Лондон против мира на Украине взамен на её территории

Глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что ее страна не станет слушать тех, кто выступает за мирное урегулирование на Украине взамен на отказ Киева от ряда территорий, сообщает The Guardian.

По её словам, нельзя уступать тем, кто настаивает о мире на Украине в обмен на её землю, так как украинский народ ведет сейчас борьбу не только за свою свободу, но также за свободу и демократию во всём мире.