Трасс заявила Зеленскому о поддержке Великобритании «до поражения Путина»
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила Зеленскому о поддержке Украины страной «до тех пор, пока Путине не потерпит поражения». Об этом сообщает Reuters по итогам разговора лидеров двух стран.
«Премьер-министр ясно дала понять, что Великобритания никогда не признает попытки России аннексировать суверенную территорию», - приводит агентство слова пресс-секретаря Трасс.
Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Ранее в сентябре на части украинской территории были проведены референдумы о вхождении в состав РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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