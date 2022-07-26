Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву

Губернатор региона Антон Алиханов, в частности, отметил, что это снизило напряженность на рынке стройматериалов.

С 18 июня Вильнюс прекратил транзит с территории РФ в Калининградскую область подсанкционных грузов. Позднее Евросоюз и Россия заключили соглашение, не допускающее запрет перевозки грузов между частями России.

