Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву
26 июля 202221:13
Первые 60 вагонов цемента прибыли в Калининград через Литву после введения импортных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Губернатор региона Антон Алиханов, в частности, отметил, что это снизило напряженность на рынке стройматериалов.
С 18 июня Вильнюс прекратил транзит с территории РФ в Калининградскую область подсанкционных грузов. Позднее Евросоюз и Россия заключили соглашение, не допускающее запрет перевозки грузов между частями России.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru