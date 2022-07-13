Евросоюз исключит из санкций перевозку грузов в Калининградскую область

Речь идет о разрешении транзита грузов в Калининградскую область. ЕС предоставил документ, который запрещает вводить ограничения на перевозку грузов между российскими регионами, в частности – в Калининградскую область.

Это касается как железнодорожного, так и автомобильного транзита.

Власти Калининградской области передали правительству и Администрации президента варианты ответных мер на запрет транзита грузов через Литву. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов. Он отметил, что предложены «меры различного характера» на случай, если договориться не получится.

