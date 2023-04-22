«Трансгендерный хайп»: Пушков высмеял акцию канадских политиков в розовых туфлях
Надевшие розовые туфли канадские политики устроили «трансгендерный хайп», а не акцию в защиту женщин. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее в Канаде прошло мероприятие Hope in Heels, посвященное защите женщин от насилия. В рамках акции политики устроили «дефиле» в туфлях на каблуках.
«Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими "защитниками"», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор прикрепил к посту снимок, на котором изображены участвовавшие в акции чиновники-мужчины в розовых женских туфлях.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- В России охват иммунизацией против кори превышает 95%
- «Трансгендерный хайп»: Пушков высмеял акцию канадских политиков в розовых туфлях
- В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов
- Боец «Вагнера» рассказал, что ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске
- Трамп заявил о намерении добиться независимости США от Китая
- ВНИИ ГОЧС: Ливни и ветер могут нарушить жизнеобеспечение 11 регионов России
- СМИ: Российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
- Авиация России уничтожила украинский склад со снарядами РСЗО
- Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах
- СМИ: Япония заплатит России за добычу морской капусты у южной части Курил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru