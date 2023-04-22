«Трансгендерный хайп»: Пушков высмеял акцию канадских политиков в розовых туфлях

Ранее в Канаде прошло мероприятие Hope in Heels, посвященное защите женщин от насилия. В рамках акции политики устроили «дефиле» в туфлях на каблуках.

«Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими "защитниками"», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор прикрепил к посту снимок, на котором изображены участвовавшие в акции чиновники-мужчины в розовых женских туфлях.

