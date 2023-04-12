Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады

В сообщении говорится, что в «стоп-лист» попали представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также общественные активисты и атлеты.

В российском министерстве указали, что въезд в Россию был запрещён гражданам Канады, «причастным к распространению в стране оголтелой русофобии».

«Эта мера призвана также побудить попавших в «чёрный список» изменить свое поведение», - добавили в МИД РФ.

Ранее Канада объявила о расширении санкционного списка в отношении России, в него вошли 14 физических лиц из России и 34 организации, пишут «Известия».

