Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады
Российские власти в качестве ответной меры запретили въезд на территорию страны для 333 граждан Канады, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что в «стоп-лист» попали представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также общественные активисты и атлеты.
В российском министерстве указали, что въезд в Россию был запрещён гражданам Канады, «причастным к распространению в стране оголтелой русофобии».
«Эта мера призвана также побудить попавших в «чёрный список» изменить свое поведение», - добавили в МИД РФ.
Ранее Канада объявила о расширении санкционного списка в отношении России, в него вошли 14 физических лиц из России и 34 организации, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru