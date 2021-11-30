Путин: я имею право баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин напомнил, что имеет право баллотироваться на новый срок. Об этом он заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».
Так Путин ответил на вопрос журналистов о своем возможном переизбрании на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. При этом президент подчеркнул, что еще не принял решение о своем выдвижении.
«Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил», - заявил президент. Он отметил, что переизбрание не должно быть самоцелью, но подчеркнул, что возможность выдвижения на новый срок способствует стабильности в стране.
Ранее Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в России.
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