Путин: я имею право баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин напомнил, что имеет право баллотироваться на новый срок. Об этом он заявил в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

Так Путин ответил на вопрос журналистов о своем возможном переизбрании на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. При этом президент подчеркнул, что еще не принял решение о своем выдвижении.

«Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил», - заявил президент. Он отметил, что переизбрание не должно быть самоцелью, но подчеркнул, что возможность выдвижения на новый срок способствует стабильности в стране.

Ранее Путин заявил, что его особенно тревожит демографический спад в России.

