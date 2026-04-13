Трампу пообещали разгром на выборах из-за ссоры с папой римским

Американские католики отвернулись от президента США, заявил НСН Малек Дудаков.

Портить отношения с Ватиканом — плохая идея перед выборами, так как значительную долю электората в США составляют верующие латиноамериканцы, которые уважают папу римского, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН.

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу католической церкви Лев XIV, назвав его чересчур либеральным и слабым человеком. Он заявил об этом в разговоре с журналистами в Белом доме и в нескольких постах в социальной сети Truth Social. Дудаков назвал главные причины для ссоры.

Трамп заявил, что благодаря ему избрали папу римского Льва XIV
«На самом деле, эти заявления можно рассматривать как выстрел самому себе в ногу. Трамп сам распаляет конфликт. Лев XIV — первый американец на посту папы римского. Ожидания у Белого дома были, что получится с ним выстраивать договороспособные и дружеские отношения, однако не получилось. Он и до захода на эту должность считался умеренно либеральным понтификом, но последние действия Вашингтона вызвали ответную реакцию, особенно война в Иране. Еще одним минусом стала риторика американских политиков, которые называют себя “христианскими сионистами”. Все это не понравилось Ватикану»,— отметил он.

Политолог уточнил, что испорченные отношения могут сильно навредить президенту и его партии.

«Большинство католиков сегодня выступают против Трампа. Это очень значимая часть электората — латиноамериканцы, за голоса которых традиционно разворачивается борьба между двумя партиями в США на любых выборах. Эта ссора может очень дорого обойтись Трампу и подорвать позиции республиканцев перед выборами в Конгресс. Ругаться с католиками — подписывать себе смертный приговор. Но и среди большинства протестантских конфессий большинство также не одобряет Трампа. Единственные, кто поддерживают его, — это евангелисты и “христианские сионисты”, но они являются маргинальными группами, а все остальные негативно их воспринимают из-за связи с Израилем»,— подчеркнул он.

Ранее Дудаков назвал НСН главную причину падения рейтинга Трампа.

