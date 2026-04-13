Портить отношения с Ватиканом — плохая идея перед выборами, так как значительную долю электората в США составляют верующие латиноамериканцы, которые уважают папу римского, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН.

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу католической церкви Лев XIV, назвав его чересчур либеральным и слабым человеком. Он заявил об этом в разговоре с журналистами в Белом доме и в нескольких постах в социальной сети Truth Social. Дудаков назвал главные причины для ссоры.