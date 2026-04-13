Трампу пообещали разгром на выборах из-за ссоры с папой римским
Американские католики отвернулись от президента США, заявил НСН Малек Дудаков.
Портить отношения с Ватиканом — плохая идея перед выборами, так как значительную долю электората в США составляют верующие латиноамериканцы, которые уважают папу римского, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН.
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу католической церкви Лев XIV, назвав его чересчур либеральным и слабым человеком. Он заявил об этом в разговоре с журналистами в Белом доме и в нескольких постах в социальной сети Truth Social. Дудаков назвал главные причины для ссоры.
«На самом деле, эти заявления можно рассматривать как выстрел самому себе в ногу. Трамп сам распаляет конфликт. Лев XIV — первый американец на посту папы римского. Ожидания у Белого дома были, что получится с ним выстраивать договороспособные и дружеские отношения, однако не получилось. Он и до захода на эту должность считался умеренно либеральным понтификом, но последние действия Вашингтона вызвали ответную реакцию, особенно война в Иране. Еще одним минусом стала риторика американских политиков, которые называют себя “христианскими сионистами”. Все это не понравилось Ватикану»,— отметил он.
Политолог уточнил, что испорченные отношения могут сильно навредить президенту и его партии.
«Большинство католиков сегодня выступают против Трампа. Это очень значимая часть электората — латиноамериканцы, за голоса которых традиционно разворачивается борьба между двумя партиями в США на любых выборах. Эта ссора может очень дорого обойтись Трампу и подорвать позиции республиканцев перед выборами в Конгресс. Ругаться с католиками — подписывать себе смертный приговор. Но и среди большинства протестантских конфессий большинство также не одобряет Трампа. Единственные, кто поддерживают его, — это евангелисты и “христианские сионисты”, но они являются маргинальными группами, а все остальные негативно их воспринимают из-за связи с Израилем»,— подчеркнул он.
Ранее Дудаков назвал НСН главную причину падения рейтинга Трампа.
