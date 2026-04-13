Трамп заявил, что благодаря ему избрали папу римского Льва XIV
Президент США Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Как отметил политик, его не устраивает глава католической церкви, который не одобряет нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу. Глава Белого дома раскритиковал «слабость Льва в вопросах преступности и ядерного оружия». По словам Трампа, папа римский «должен быть благодарен», поскольку он «не был бы в Ватикане», если бы не американский лидер.
«Его не было ни в одном списке кандидатов на пост папы, и церковь включила его туда только по той причине, что он американец, а они посчитали, что это будет наилучшим способом иметь дело с... Дональдом Трампом», - считает президент США.
Ранее Лев XIV на мессе в Вербное воскресенье заявил, что нельзя использовать религию для оправдания войны, пишет 360.ru.
