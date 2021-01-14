Трампу хотят запретить баллотироваться в президенты

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что в случае утверждения сенаторами решения об импичменте действующего президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь, сообщает РИА Новости.

«Если президента признают виновным, будет голосование о запрете ему вновь баллотироваться»,- сказал он.