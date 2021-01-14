Трампу хотят запретить баллотироваться в президенты
Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что в случае утверждения сенаторами решения об импичменте действующего президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь, сообщает РИА Новости.
«Если президента признают виновным, будет голосование о запрете ему вновь баллотироваться»,- сказал он.
Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Голосование еще не завершено, однако голосов законодателей уже достаточно, чтобы поддержать обвинение. Документ поддержали не только члены Демократической партии, которые составляют большинство в Конгрессе.
За резолюцию проголосовало не менее 10 однопартийцев действующего президента.
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