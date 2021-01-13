Прощальный пинок Трампу

Процедура импичмента в отношении уходящего президента США Дональда Трампа стартовала в Конгрессе за неделю до истечения его полномочий. Палата представителей приступила к обсуждению инициативы об отстранении от власти пока еще действующего главы государства.

Дебаты транслируют в прямом эфире ведущие телеканалы США. Обладающие большинством в нижней палате демократы обвиняют Трампа в том, что тот спровоцировал своих сторонников на вторжение в Капитолий 6 января. Тогда сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную акцию в его поддержку, ворвались в здание Конгресса, где проходило утверждение результатов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. В результате погибли пять человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. Ряд влиятельных представителей Республиканской партии также выступили с осуждением позиции своего лидера.

До Трампа за всю историю США процедуре импичмента подвергались всего три президента: Эндрю Джонсон в 1868 году, Ричард Никсон в 1974 и Билл Клинтон в 1998-99 годах в связи с историей с Моникой Левински. Никсон предпочел импичменту добровольную отставку, а Джонсон и Клинтон были оправданы Сенатом.

И только Трампу удалось дважды войти в реку импичмента. В 2019 демократы обвинили его в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию: утверждалось, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена, сына нынешнего победителя Трампа на президентских выборах. Однако год назад Сенат оправдал Трампа.

Шансы на то, что все обойдется, остаются у Трампа и на этот раз. Конгресс, скорее всего, просто не успеет завершить процедуру импичмента до истечения срока его полномочий. Обвинение в отношении президента США, сформулированное Палатой представителей, должно быть утверждено Сенатом, который в процедуре импичмента выступает в роли судебной инстанции. По графику Сенат не намерен собираться до 19 января. А уже в полдень 20-го к присяге в качестве 46-го президента США будет приведен Джо Байден. К тому же демократам в Сенате, скорее всего, просто не хватит голосов: для отстранения президента от власти необходимо две трети голосов - 67 из 100. У демократов в Сенате 50 голосов, таким образом, потребуется получить 17 голосов республиканцев, что, по мнению большинства экспертов, крайне маловероятно.

