Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей Конгресса США в среду 13 января одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.
Голосование еще не завершено, однако голосов законодателей уже достаточно, чтобы поддержать обвинение. Статья обвинения в тексте резолюции одна, это "подстрекательство к мятежу". Трампа считают виновником произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в здании Конгресса - Капитолии.
По данным агентства, документ поддержали не только члены Демократической партии, которые составляют большинство в Конгрессе. За резолюцию проголосовало не менее 10 однопартийцев действующего президента.
Утвержденное обвинение теперь будет рассматривать Сенат США. Вопрос импичмента, вероятнее всего, будет рассмотрен после окончания срока Трампа. График работы законодательного органа не предусматривает заседаний до 19 января, а инаугурация избранного президента Джозефа Байдена состоится уже 20 января.
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