Трампа поймали на лжи о пропущенном звонке Путина
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН усомнился в правдивости заявления Трампа о пропущенном звонке Путина.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН заявил о желании американского президента Дональда Трампа оправдаться за то, что не хотел разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, когда тот звонил ему по телефону в 2017 году. По словам Шевченко, невозможно представить ситуацию, когда сотрудники аппарата Белого Дома не доложили бы Трампу о звонке другого президента. Эскперт предположил, что американский президент хитрит.
«От Трампа можно ждать чего угодно, любой фейк. Что значит «пропустил звонок»? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться – это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент», - заявил эксперт.
Владимир Шевченко рассказал, как связывались с Белым Домом президенты СССР и России в ХХ веке.
«У нас с ними был прямой телефон. Звонок поступает помощникам президента, которые круглосуточно работают в Белом Доме. Те вне всякой очереди докладывают президенту о звонке главы другого государства. Если у них там бардак - тогда другое дело, и они не смогли разобраться, кто звонит» - иронично предположил экс-глава службы президентского протокола.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что общался с российским коллегой по поводу заключения между странами нового договора по ядерным вооружениям. Как писала НСН, глава Белого дома подчеркнул, что Москва, как и Вашингтон, хотела бы заключить новое соглашение, при этом к договору на каком-то этапе должен присоединиться Китай.
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