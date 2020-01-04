Трампа поймали на лжи о пропущенном звонке Путина

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН заявил о желании американского президента Дональда Трампа оправдаться за то, что не хотел разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, когда тот звонил ему по телефону в 2017 году. По словам Шевченко, невозможно представить ситуацию, когда сотрудники аппарата Белого Дома не доложили бы Трампу о звонке другого президента. Эскперт предположил, что американский президент хитрит.

«От Трампа можно ждать чего угодно, любой фейк. Что значит «пропустил звонок»? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться – это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент», - заявил эксперт.