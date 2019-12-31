CNN: Последний диалог Трампа с Путиным вызывает больше вопросов, чем ответов

CNN отмечает, что пройдет более 24 часов, прежде чем Белый дом официально подтвердит разговор в своем заявлении. Американское описание вызова из 63 слов в значительной степени перекликается с русской версией, а также отмечает, что лидеры обсуждали вопрос контроля над вооружениями.

«Президенты также обсудили состояние отношений между США и Россией», - говорится в заявлении. При этом ни одна из сторон не предоставила дополнительную информацию об информации, предоставленной США, подчеркивает CNN.

Прошлые разговоры Трампа с Путиным были также окутаны нетипичной тайной, отмечает CNN. После их первой личной встречи в кулуарах саммита в Германии Трамп попросил оставить записи своего переводчика. Они говорили на обеде иностранных лидеров без каких-либо американских свидетелей, полагаясь на путинского переводчика, во время переговоров в Хельсинки они разговаривали без присутствия других официальных лиц.

