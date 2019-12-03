Трамп обсуждал с Путиным новый договор о ядерном оружии

Глава Белого дома подчеркнул, что Москва, как и Вашингтон, хотела бы заключить новое соглашение, при этом к договору на каком-то этапе должен присоединиться Китай.

Одновременно с этим Трамп призвал наладить эффективный контроль над вооружениями по всему миру. По его словам, ситуация с ядерными арсеналами в настоящее время «не очень хорошая».

Отметим, что в феврале 2021 года истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В Москве и Вашингтоне неоднократно выражали обеспокоенность в связи с тем, что договор может быть не продлен, что скажется на всей системе безопасности в мире.

