Трамп: Звонок Путину был одним из первых после выборов

После победы на выборах американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что совершил один из первых звонков коллеге из России Владимиру Путину.

Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным

«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт», — заявил глава Белого дома.

Отмечается, что администрация США поддерживает постоянный контакт с Москвой.

Ранее Трамп отказался называть Путина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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