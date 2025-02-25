Трамп: Звонок Путину был одним из первых после выборов
25 февраля 202501:01
После победы на выборах американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что совершил один из первых звонков коллеге из России Владимиру Путину.
«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт», — заявил глава Белого дома.
Отмечается, что администрация США поддерживает постоянный контакт с Москвой.
Ранее Трамп отказался называть Путина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru