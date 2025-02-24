Трамп отказался называть Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «легкомысленно» называть президента России Владимира Путина диктатором. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает MSNBC.

На вопрос о Путине Трамп подчеркнул, что не использует такие слова без оснований и сказал, что будет наблюдать за развитием ситуации.

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Трамп отметил, что его заявление о Владимире Зеленском, которого он ранее назвал диктатором, было связано с разногласиями по вопросам совместной разработки украинских редкоземельных металлов и минералов.

Американский президент выразил мнение, что соглашение с Киевом должно вернуть средства, потраченные США на поддержку Украины. В ответ Зеленский отверг идею о том, что помощь была представлена в виде кредита, заявив, что не намерен подписывать соглашения, которые будут обременять будущие поколения украинцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд Трамп

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