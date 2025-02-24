Трамп отказался называть Путина диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «легкомысленно» называть президента России Владимира Путина диктатором. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает MSNBC.

На вопрос о Путине Трамп подчеркнул, что не использует такие слова без оснований и сказал, что будет наблюдать за развитием ситуации.