Трамп заявил о своей победе в Пенсильвании

Глава Белого дома пояснил, что победил в Пенсильвании, потому что его сторонники не смогли получить доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней в Питтсбурге и Филадельфии, сообщает RT.

«Это означает, что в соответствии с нашей великой Конституцией мы выигрываем штат Пенсильвания», —цитирует Трампа Газета.ru.

Как сообщает Fox News, в Пенсильвании после обработки 99% бюллетеней побеждает демократ Джо Байден с результатом 49,9% против 49% у Трампа, напоминают «Известия».

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов.

Сам Байден уже объявил о своей победе, с чем его уже поздравили главы Турции, Казахстана, Словении и других стран. В России ждут официальных результатов голосования.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, как решение суда не считать часть голосов в Пенсильвании повлияет на итоги президентских выборов.

«На основании только этого одного случая мы не можем сказать. В этом решении было достигнуто только то, что часть бюллетеней, как выяснилось, была получена с нарушениями, без предоставления необходимых документов. Они не будут учитываться. И те, которые пришли в поздние сроки, не будут учитываться. Но там заранее сказали, что это небольшое количество голосов. Вряд ли это повлияет на конечный результат», - сказал Рогулев.

