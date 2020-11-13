Из президента в кандидаты. Facebook изменил статус Трампа

Социальная сеть Facebook изменила политический статус Дональда Трампа, что следует из записи в профиле действующего президента США.

По состоянию на 13 ноября в статусе главы Белого дома теперь значится «Кандидат на государственную должность».

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября, однако подсчёт голосов ещё продолжается в штатах Северная Каролина и Джорджия. Победителя выборов официально объявят 14 декабря. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов.

Сам Байден уже объявил о своей победе, с чем его уже поздравили главы Турции, Казахстана, Словении и других стран. В России ждут официальных результатов голосования.

С заявлениями Байдена не согласен действующий президент Дональд Трамп, который намерен через суд требовать пересчёта голосов. В несколько штатах иски главы государства отклонили, в Пенсильвании пересчитают бюллетени, которые пришли по почте.

