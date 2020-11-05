Трамп заявил о своей победе на выборах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп: Приходящие после дня выборов голоса не будут засчитаны

По словам Трампа, если посчитать «законные» голоса, то он «легко» выиграл выборы.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.

Ранее завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС в эфире НСН рассказал, чем уникальны нынешние американские выборы главы государства.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы в СШАТрамп
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